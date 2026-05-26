Ailesiyle hamama gitti: 12 yaşında hayatını kaybetti

Eskişehir’de bir aile birlikte hamama gittiği sırada ailenin 12 yaşındaki Afganistan uyruklu çocuğu Javid Soltani kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eskişehir’de, ailesiyle birlikte hamama gittiği sırada fenalaşan 12 yaşındaki Afganistan uyruklu Javid Soltani, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BİR ANDA FENALAŞTI

Eskişehir'de oturan 7 kişilik Afganistan uyruklu aile, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’nde bulunan bir hamama gitti. Ailenin oğlu Javid Soltani, bir süre sonra rahatsızlık geçirmeye başlayarak hamamda fenalaştı.

İhbar edilmesi üzerine hamamın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Javid Soltani, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinden sona Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Javid Soltani, doktorların gerçekleştirdiği bütün çabalara rağmen kurtarılamadı.

Soltani'nin henüz belirlenemeyen bir sebeple ölmesinin ardından otopsi sonrasında sebebin kesin olarak belirleneceği öğrenildi.

Yetkililer, yabancı uyruklu çocuğun ölümüyle alakalı soruşturma başlattı. (AA)

