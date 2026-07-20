Ailesinin gözü önünde akıntıya kapıldı: 3 çocuk yetim kaldı

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Ilısu Baraj Gölü'nde alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte bölgeye piknik yapmaya giden 27 yaşındaki 3 çocuk babası Ramazan Esin, sıcak havada serinlemek amacıyla baraj gölüne girdi. Suyun içinde bir süre vakit geçiren genç adam, aniden akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

VATANDAŞLAR SUDAN ÇIKARDI

Ramazan Esin'in suda kaybolduğunu fark eden ailesi panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelişini beklemeden çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç adama, ilk müdahale olay yerine ulaşan sağlık görevlilerince yapıldı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Esin, ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz adam, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Ramazan Esin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ANKA-DHA)