Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı: Porsuk Çayı'nda cansız beden bulundu!

Eskişehir'in Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nden geçen bölümünde sabahın erken saatlerinde saat 05.00 sıralarında suyun üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Bölgeye ulaşan AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sudan çıkarılan cansız bedenin, ailesi tarafından daha önce kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Ayten Kılınç'a ait olduğu tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından Kılınç'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)