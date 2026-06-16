Ailesi günlerdir arıyordu: Acı gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan 61 yaşındaki Durmuş Koşar, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Bir süre sonra Koşar'dan haber alamayan yakınları, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Koşar'ın aranmasıyla ilgili süreç devam ederken ziyaret için çıktığı yolda kaza yaptığı ve hastanede kurtarılamadığı ortaya çıktı.

KAYIP BAŞVURUSUNUN ARDINDAN KAZA TESPİTİ

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde, Koşar'ın Bozdoğan'ın Yaka Mahallesi'nde trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Koşar'ın kullandığı hafif ticari araçla henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıktığı ve tarlaya uçtuğu belirlendi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan Koşar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Koşar'ın hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)