Ailekart kaydı eziyete dönüştü... Kuyrukları bitmek bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, sosyal yardım ödemelerini 1 Temmuz 2026 itibarıyla PTT'den Halkbank (AileKart) sistemine devretmesi, Van'da büyük bir krize ve halkın isyanına yol açtı. Ödemelerini alabilmek için bankaya kayıt yaptırması zorunlu tutulan binlerce ihtiyaç sahibi, şubelerin önünde kilometrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

MOBİL TIR DA İZDİHAMI ÇÖZMEYE YETMEDİ

Van genelinde sosyal yardımdan faydalanan yaklaşık 120 bin kişinin aynı anda banka şubelerine yönlendirilmesiyle başlayan yoğunluk günlerdir azalmıyor. Mağduriyeti gidermek adına Halkbank İpekyolu Şubesi önüne mobil tır getirilse de içeride az sayıda personelin çalışması ve yavaş ilerleyen işlemler nedeniyle bu önlem izdihamı çözmeye yetmedi.

GECE YARISINDAN BERİ AÇ VE SUSUZ BEKLİYORLAR

Aralarında yaşlılar, çevre ilçelerden gelenler ve kemoterapi gören kanser hastalarının da bulunduğu binlerce vatandaş, işlemleri yetişsin diye gece saat 03.00’ten itibaren banka önünde nöbete başladıklarını söyledi. Saatlerce aç, susuz ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde sıra bekleyen halk, duruma sert tepki göstererek "Bir kart için bu eziyet reva mı?" diyerek isyan etti.

VATANDAŞLAR YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYOR

Günlerdir süren bu çilenin bir an önce bitmesini isteyen Vanlılar, yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, işlemlerin tek bir noktaya sıkıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, kayıtların kentteki diğer Halkbank şubelerine de dağıtılmasını veya alternatif kolay bir yöntem sunularak mağduriyetin derhal sonlandırılmasını talep ediyor. (Anka)