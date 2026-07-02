Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması

Van’da 2024 yılında kaybolmasının ardından arama çalışmalarının 18. gününde cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen adli süreçte yeni bir gelişme kaydedildi. Van Barosu'nun, süreçte baba Nizamettin Kabaiş ile dosya takibine ilişkin sağlıklı bir iletişim kurulamadığı gerekçesiyle davadan çekilme kararı almasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya dair yazılı bir bilgilendirme yaptı.

"ADLİ SÜRECİ İLK GÜNDEN İTİBAREN YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ilk günden bu yana devletin ilgili kurumları tarafından titizlikle izlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van Barosunun çekildiği Rojin Kabaiş soruşturmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adli süreci ilk günden itibaren titizlikle takip ediyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin adli süreci ilk günden itibaren yakından takip eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dava açılması halinde avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulunacak. Bakanlık, dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdürecek."