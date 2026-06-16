Aile katliamı yapan uzman çavuş öldü

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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde eşini ve eşinin ailesinden üç kişiyi öldürdükten sonra kendisini vuran uzman çavuş Musa Gezer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 14 Haziran sabahı yaşanan silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Eşini ve eşinin ailesinden üç kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla kendisini vuran uzman çavuş Musa Gezer, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi Reşat Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul’da görev yaptığı belirtilen Musa Gezer, bir süre önce boşanmak istediğini söyleyerek evi terk eden eşi Adilşah Gezer’in ailesinin yaşadığı eve gitti.

Evde çıkan tartışmanın ardından Gezer, belindeki tabancayla ateş açtı. Saldırıda Adilşah Gezer ile annesi Habibe Demir, kardeşi Gökhan Demir ve kız kardeşi Keve Demir olay yerinde yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Saldırının ardından aynı silahla kendisini de vuran Musa Gezer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Gezer, bugün yaşamını yitirdi.

Gezer’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin defnedilmek üzere Hakkari’nin Şemdinli ilçesine götürüleceği öğrenildi. (DHA)