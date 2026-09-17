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Ahmet Ümit'in romanını çalıp dizi yapmışlar!

Ahmet Ümit'in "Sis ve Gece" romanı, İran'da "Karga" adıyla diziye uyarlandı. Romanının kendisine sorulmadan ve izin alınmadan ekrana taşındığını belirten ünlü yazar, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Ahmet Ümit'in romanını çalıp dizi yapmışlar!

Ünlü yazar Ahmet Ümit'in "Sis ve Gece" isimli romanı İran'da "Karga" adıyla diziye uyarlandı ve yayınlandı. Ümit, romanının kendisine sorulmadan ve izin alınmadan diziye dönüştürüldüğünü belirterek tepki gösterdi.

Ahmet Ümit'in polisiye türündeki "Sis ve Gece" romanı, İran'da yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından diziye uyarlandı. "Karga" adı verilen yapımın çekimleri tamamlanırken dizi İran'da yayınlandı.

Romanın izinsiz şekilde uyarlanması ise Ahmet Ümit'in tepkisine neden oldu.

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"BANA SORULMADAN, İZİN ALINMADAN"

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu da başıma geldi. İran'da Sis ve Gece romanım, bana sorulmadan, izin alınmadan, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından Karga adında dizi film yapılmış. Ne demeliyim şimdi ben bu durumda?"

Ahmet Ümit'in romanını çalıp dizi yapmışlar! - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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