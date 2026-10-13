Ahmet Telli'nin Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı mektup ölümünden aylar sonra ulaştı

Şair Ahmet Telli'nin yaşamını yitirmeden yaklaşık bir ay önce tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı'ya yazdığı mektup, ölümünden aylar sonra adresine ulaştı.

Kozağaçlı mektuba "tecritteyseniz, bir dostun ‘iyi olduğu’ haberi ölüm haberinden sonra gelir" dedi.

Son kemoterapi tedavisini alacağını ve hastalığının iyileşme yolunda olduğunu yazan Telli'nin mektubu, Kozağaçlı adına yapılan sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyuruldu.

Şair Ahmet Telli'nin, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Başkanı tutuklu avukat Selçuk Kozağaçlı'ya 3 Haziran 2026'da yazdığı mektup, Telli'nin 10 Temmuz'da yaşamını yitirmesinden aylar sonra Kozağaçlı'ya ulaştı.

Silivri Cezaevi'nde tutulan Kozağaçlı'ya gönderdiği mektupta sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Telli, son kemoterapi tedavisini alacağını, ardından akıllı ilaç tedavisiyle devam edeceğini belirtti.

Kozağaçlı adına yapılan sosyal medya paylaşımında Telli'nin mektubuna ve Kozağaçlı'nın yanıtına yer verildi. Paylaşımda, “Divân'ın elimde, serüveni bitmedi; dövüştükçe bizimle birlikte çoğalarak yaşayacak. Biz kazanacağız!” ifadeleri kullanıldı.

TELİİ'NİN SON MEKTUBU

Ahmet Telli, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim Selçuk Kozağaçlı,

Son şiir kitabıma Arkadaşlık Günleriydi adını verirken aklımın bir ucunda sen vardın ve sen hep orada olacaksın. Elbette haklıyız...

Hayatı oradan savunuyorsun, biz de sana lâyık olmaya çalışıyoruz.

Güzel günlerde buluşmak umuduyla sımsıcak kucaklarım seni.

Hastalığım iyileşme yolunda. Son kemoterapiyi alacağım, sonra akıllı ilaçla devam edecek.

Sevgiler, selamlar."