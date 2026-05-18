Ahmet Hakan'a göre mutlak butlan için iklim hazır

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için açılan mutlak butlan davası, yerel mahkemenin reddetmesinin ardından istinaf sürecinde siyasetin gündemini belirlemeye devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan, bugünkü Hürriyet'teki köşesinde olası bir siyasi yasak veya yok hükmünde sayma kararının sonuçlarına dair senaryoları karşılaştırdı. Kararın üç beş ay önce çıkması ile bugün çıkması arasındaki farkları listeleyen Hakan, geçmişte böyle bir adımın "Yeri yerinden oynatacağını", "İtirazların yükseleceğini" ve "CHP'ye büyük bir dinamizm kazandıracağını" savundu.

HEM 'KARŞIYIM' DEDİ HEM 'ZAMANLAMA' HESABI YAPTI

Ancak Hakan, güncel durumda yargıdan çıkacak bir "mutlak butlan" kararının toplumsal ve siyasi etkisinin zayıf olacağını öne sürdü. "Yer biraz oynar ama çok da büyük oynamaz. İtirazlar yükselir ama öyle çok sarsıcı itiraz olmaz" ifadelerini kullanan Hakan, CHP'nin dinamizm kazanmak yerine krizinin daha da büyüyeceğini belirtti. Yazar, bu karşılaştırmanın ardından "Yani bugünkü iklim, biraz da mutlak butlan iklimi olarak yükseliyor gibi" diyerek müdahale için zeminin hazır olduğuna işaret etti. Hakan, yazısının sonuna "İklim ne olursa olsun... Mutlak butlana karşıydım, karşıyım ve karşı olacağım" notunu düştü.

Ahmet Hakan'ın ifadeleri şu şekilde:

Bundan üç beş ay önce... Mutlak butlan kararı çıksaydı: - Yer yerinden oynardı. - İtiraz yükselirdi. - CHP büyük bir dinamizm kazanırdı. * Peki ya bugün? Mutlak butlan kararı çıksa ne olur? - Yer biraz oynar ama çok da büyük oynamaz. - İtirazlar yükselir ama öyle çok sarsıcı itiraz olmaz. - Bırak dinamizmi CHP'nin krizi daha da büyür. * Yani bugünkü iklim, biraz da mutlak butlan iklimi olarak yükseliyor gibi. * Bu arada kendi bakış açımı da yazayım: İklim ne olursa olsun... Mutlak butlana karşıydım, karşıyım ve karşı olacağım.

SARAY KAYNAĞINDAN İTİRAF: PARTİ TABANINDA KARŞILIKLARI YOK

Ahmet Hakan iklimin hazır olduğunu savunurken, gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında iktidar kulislerinin gerçekte nasıl okunduğunu anlattı. Saymaz, Saray'a yakın olarak duyurduğu ve Kılıçdaroğlu cephesiyle temasları bulunan bir kaynakla yaptığı görüşmeyi aktardı. Yargı ve siyaset dünyasının butlan için hevesli olmadığını, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kapıları kapattığını ve AKP'nin bu konuda ikiye bölündüğünü belirten Saymaz, kaynağının "Yargı ve devlet butlan davasında yapabileceğini yaptı. Bundan sonrası CHP içerisindeki dinamiğe bağlı" dediğini duyurdu.

Saray kaynağının Kılıçdaroğlu ve çevresini kastederek "CHP içerisindeki muhalif kanat, partide ağırlığa sahip değil" dediğini aktaran Saymaz, durumu kendi yorumuyla şu şekilde detaylandırdı:

"Partide, hani butlan davasında karar verdiğinizde bir muhatabınız olması lazım. Partide muhatap az olduğunu bırak, tabanda karşılıkları yok. CHP tabanında bunun bir karşılığı yok. Ya bu ana kadar hiçbir siyasal faaliyet yürütmediler. Yani CHP içerisinde kalarak, CHP yönetimine karşı etkin bir muhalefet yürütmedikleri, söyledi ve sadece bürokratik yollarla yani bir yargı kararına bel bağlayarak vakit geçirdiklerini söyledi. Dolayısıyla ya butlan kararı verse bile bu kargaşa yaratır. Yani çünkü partide muhatabı yok. Şimdi dolayısıyla ne olur? Ne olur? Yani şimdi butlan davası verilebilmesi için, partide bir muhatabın olması gerekir. E, Özgür Özel ve yolsuzluk ve benzeri soruşturmalarla Özgür Özel, İmamoğlu, Mansur Yavaş üçlüsünün itibarını aşağı çekmek mümkün olmadı. Yani belki şu Uşak, Uşak olayı en çok yarayı vurmuştur ama Uşak olayı da CHP'lilerin refüze ettiği, reddettiği bir durum. Fakat yani, bu Uşak olayına kadar bu diğer yolsuzluk davalarından AK Parti'nin beklediği siyasi fayda elde edilemedi. Sanırsam, butlan davasında bir muhatap, parti tabanında ve parti kamuoyunda bir muhatap bulunamadığı için mevcut Liderlik ahlaken vuruluyor. Parti kamuoyunda bir muhatap bulunamadığı için mevcut liderlik ahlaken vuruluyor. Yani onun itibarı bir de bu yolla sarsılıyor."

HALK YARGI MÜDAHALESİNİ İSTEMİYOR: YÜZDE 69,3 'HAYIR' DEDİ

İstinaf mahkemesinde bekleyen mutlak butlan dosyası, tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinin ardından iktidar medyasında yeniden gündeme taşındı. Hedefin, Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılıp Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve iade edilmesi olduğu belirtilirken, sahadan gelen veriler halkın yargı müdahalesini net bir şekilde reddettiğini gösteriyor.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık şirketinin 28 il, 57 ilçe ve bu ilçelere bağlı 141 mahalle ile köyde gerçekleştirdiği araştırma, tabloyu rakamlarla ortaya koydu. Yüz yüze görüşme yöntemiyle 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 kişiye "CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, seçmenin yüzde 69,3'ü böyle bir kararı "onaylamam" diyerek reddetti. Yargı müdahalesini "Onaylarım" diyenlerin oranı sadece yüzde 19'da kalırken; kararsızların oranı yüzde 4,2, "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

AKP VE MHP SEÇMENİ BİLE İKİYE BÖLÜNDÜ

Araştırmanın parti tabanlarına göre dağılımı, yargı müdahalesinin iktidar seçmeni nezdinde de tam bir destek bulamadığını kanıtladı. Kendi partilerine yönelik operasyona karşı çıkan CHP seçmeninin yüzde 94'ü kararı onaylamayacağını belirtirken, onaylayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 3'te kaldı.

AKP seçmeninin yüzde 45,9'u mutlak butlan kararını onaylayacağını ifade ederken, yüzde 39,7'si kendi partisinin siyasi rakibine yargı eliyle müdahale edilmesini onaylamayacağını söyledi. AKP tabanında kararsızların oranı yüzde 4,6, fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8 çıktı. MHP seçmeninde de benzer bir tablo oluştu; "onaylamam" diyenlerin oranı (yüzde 45,5), "onaylarım" diyenlerin oranını (yüzde 40,9) geride bıraktı.



Muhalefet partilerinin seçmenleri ise yargı kararına ezici bir çoğunlukla karşı durdu. İYİ Parti seçmeninin yüzde 86,7'si, DEM Parti seçmeninin yüzde 82,8'i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 74'ü ve "diğer" partilere oy verenlerin yüzde 75,2'si böyle bir kararı onaylamayacağını beyan etti.