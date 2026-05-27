Ahmet Ercan depremi: Evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor

Türkiye’nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bosna-Hersek’in eski İstanbul Başkonsolosu olan eşi Nidzara Ercan’a boşanma davası açtı. 24 yıl önce yıldırım nikahıyla hayatlarını birleştiren ve hikâyeleriyle dikkat çeken çiftin ilişkisi, Ahmet Ercan’ın "hastalık döneminde yalnız bırakılma" ve "maddi anlaşmazlık" iddialarıyla mahkemeye taşındı.

AHMET ERCAN DEPREMİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; 79 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 54 yaşındaki eşi Nidzara Ercan’dan boşanmak istediğini bildirdi.

Çiftin 2002 yılında başlayan ve Ahmet Ercan’ın daha önce "eşini rüyasında gördüğünü" dile getirdiği aşk hikâyesi, aile birliğinin temelinden sarsılmasıyla sarsıldı. Ercan çiftinin Bosna-Hersek’te başlayan tanışıklığı İstanbul’da evlilikle sonuçlanmış olsa da, son dönemde yaşanan şiddetli geçimsizlik ünlü deprem uzmanını adliye koridorlarına yöneltti.

İstanbul Aile Mahkemesi, Ercan'ın başvurusunu kabul ederek çekişmeli boşanma davası sürecini başlattı.

EVLİLİĞİNDE KARA BULUTLAR DOLAŞIYOR

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, evliliğin sürdürülemez hale gelmesine neden olan olaylar detaylandırıldı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz yıl bir kalp krizi geçirdiğini ancak bu kritik süreçte eşi Nidzara Ercan tarafından yalnız bırakıldığını, zor günleri tek başına göğüslemek zorunda kaldığını ileri sürdü.

Dilekçede yer alan bir diğer dikkat çekici iddia ise maddi anlaşmazlık üzerine oldu. Ercan, eşinin Beşiktaş’ta birlikte oturdukları evin tapusunun kendi üzerine yapılmasını talep ettiğini, ancak evin tek hissedarı kendisi olmadığı için bu isteğin teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.

Bir süredir devam eden bu krizlerin evliliği bitme noktasına getirdiğini vurgulayan Ahmet Ercan ile Nidzara Ercan arasındaki çekişmeli davanın duruşması önümüzdeki haftalarda görülecek.