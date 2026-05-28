Ahırdan çıkan boğa gübre çukuruna düştü: Boğulmaktan son anda kurtarıldı
Tokat'ta ahırdan çıktıktan sonra gübre çukuruna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Tokat'ın Zile ilçesinde Bilal Aydoğdu'ya ait boğa, bulunduğu ahırdan bahçeye çıktı.
Bir süre etrafta dolanan boğa, gübre dolu çukura düştü.
ÇUKURA DÜŞEN BOĞA BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Çaresizce çukurda debelenen boğayı çıkaramayan Aydoğdu, durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine Zile ahırlar bölgesine sevk edilen ekipler, boğulmak üzere olan boğayı yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı.
Aydoğdu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi