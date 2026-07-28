AHBAP'tan peşin para alan müteahhitler de soruşturmaya girdi: 810 deprem konutu ortada yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü AHBAP soruşturması kapsamında dördüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyon, dernekten deprem konutu yapım işi alan inşaat firmalarının yetkililerini kapsadı.

Soruşturmada 13 kişi gözaltına alınırken, peşin ödeme yapılan ancak tamamlanmadığı belirtilen deprem konutları ile taşınmaz devirleri mercek altına alındı.

AHBAP'TAN PEŞİN PARA ALAN MÜTEAHHİTLER DE SORUŞTURMAYA GİRDİ: 810 DEPREM KONUTU ORTAYA YOK

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre soruşturmanın, derneğin konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek çekleri ve Haluk Levent ile bağlantılı olduğu öne sürülen mali ilişkiler olmak üzere dört ana başlık altında yürütüldüğü belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ahbap soruşturmasını başlatan şikayeti yapan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran da yer aldı.

Ahbap Derneği'nin Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas ve ISB şirketleriyle depremzedeler için bin 300 konut yapılması konusunda anlaşma yaptığı ve şirketlere peşin ödeme gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ancak bugüne kadar yalnızca 490 konutun teslim edildiği, geriye kalan 810 konutun tamamlanmadığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında şirket yetkililerinin konutların tamamlanamamasını "Bakanlığın yer göstermemesi" ve "kur dalgalanması ile deprem sonrası oluşan kaos ortamı" gerekçeleriyle açıkladıkları belirtilirken, savcılığın dernek kasasından bu kapsamda yapılan ödemelerin miktarını da incelemeye aldığı kaydedildi.

HALUK LEVENT'İN ASİSTANINA DEVİR YAPMIŞ

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Haluk Levent'in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'ya yapılan taşınmaz devirleri oldu.

İddiaya göre Başaran Holding tarafından 22, Power İnşaat tarafından 10, Koçsu Yapı tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere toplam 59 taşınmaz Yeliz Kaya'ya devredildi. Bu devir işlemleri nedeniyle ilgili şirket yöneticileri hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.

BAŞARAN'IN ŞİKÂYETİ DOSYADA

Gözaltına alınan Başaran Holding sahibi Hüseyin Başaran'ın, Haluk Levent gözaltına alınmadan önce suç duyurusunda bulunduğu da hatırlatıldı.

Başaran'ın, kız çocukları için yurt yapılacağı sözüyle Ahbap adına satın alınması planlanan taşınmazların, Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerine geçirildiğini ve bedellerinin ödenmediğini iddia ederek şikâyetçi olduğu belirtildi. Dosyada, Başaran'ın yaklaşık 60 milyon dolar değer biçtiği taşınmazların gerçek değerinin 22 milyon dolar olduğu yönünde tespit bulunduğu da öne sürüldü.

DERNEK ÇEKLERİ VE MALİ İLİŞKİLER DE İNCELENİYOR

Soruşturmada dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçlerinin de inceleme konusu olduğu bildirildi. Çeklerin son cirantası olduğu belirtilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldığı, Haluk Levent ile mali ilişkisi bulunduğu öne sürülen Ali Demirhan'ın da soruşturmaya dahil edildiği ifade edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ayhan Demir, Nejdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek yer aldı.

Soruşturmanın önceki üç dalgasında gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı ve dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına el konulduğu bilgisi de hatırlatıldı.