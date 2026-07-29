AHBAP'ın 13 şirketi TMSF'ye geçti! Zirve Müzik ve Koşan Adam'a kayyum atandı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Fon, kayyum olarak atanırken, derneğe yönelik ayrı bir kararla da üç kişi doğrudan mahkeme tarafından yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Başsavcılığın talebini değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Kararda, derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesap ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

İŞTİRAK ŞİRKETLERİ FON YÖNETİMİNE DEVREDİLDİ

Derneğe ait taşınmaz, araç ve banka hesaplarındaki nakdi varlıkların yönetimi için Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat gereği bağımsız kayyum olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi. Böylece derneğin doğrudan yönetimiyle iştirak şirketlerinin yönetimi farklı kayyum yapıları üzerinden sürdürülecek.

Mahkeme kararında ayrıca, derneğin bağlı bulunduğu iştiraklerin Fon yönetimindeki kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edildi.

ZİRVE MÜZİK VE KOŞAN ADAM'A KAYYUM ATANDI!

Buna göre, AHBAP Derneği'ne bağlı AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi, AHBAP Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat Anonim Şirketi, Zirve Müzik Yapım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Globus Savunma Sanayi ve Bilişim Anonim Şirketi, Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Turizm Reklam Ses ve Işık Sistemleri Limited Şirketi, Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi, Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Limited Şirketi, Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eski Unvan: Protest Brand Etkinlik Organizasyon Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi), Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ulubey İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne, TMSF kayyum olarak atandı. (AA)

NE OLMUŞTU?

AHBAP soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları çerçevesinde başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde hazırlanan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, bazı şüphelilerin mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği öne sürülmüştü. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüklü miktarda para hareketleri bulunduğu, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddiaları dosyaya yansımıştı. Gözaltına alınan Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner tutuklanmıştı.

"AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'ne kayyum atanmıştı.