Ahbap'a ikinci dalga operasyonda 4 tutuklama

Şile Belediyesi soruşturmasında tutuklu bulunan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanarak doğrudan temin yöntemiyle aldığı, giderleri sahte faturalarla yüksek gösterdiği belirlendi. Ahbap Derneği'ne yapılan 125 milyon 765 bin lira bağışın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına aktırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, Haluk Levent’in kardeşi, halihazırda Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Berkant Acil’in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali’ni Sur Müzik Yapım Şirketi’ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla yapılan yolsuzlukların tespit edildiği ve Ahbap Derneği’ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya’nın kişisel hesabına aktarıldığı tespit edildi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DAHİL 3 KİŞİNİN TUTUKLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şüphelilerin ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı belirlendi. Şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 3 kişinin tutuklu olduğu öğrenildi. 4 şirkete ise kayyım atandı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 18'e yükseldi.



(DHA)