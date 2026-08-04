AHBAP soruşturmasındaki iş adamı kalp krizi geçirdi: 145 milyonluk iddia ortaya çıktı

AHBAP soruşturması kapsamında gözaltına alınan müteahhit Orhan İnan, adliyede kalp krizi geçirdi. İnan’ın, Haluk Levent’in ekibine 14,5 milyon lira bedelle devrettiği 10 villanın ödemesini alamadığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında 145 milyon liralık teminat senedi de yer aldı.

145 MİLYONLUK İDDİA ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'ndeki haberde yer alan iddialara göre olay, tutuklu şüpheli Emin Arat ile Nejdet Kuy’un, müteahhit Orhan İnan’ın yaptığı projelerdeki bir daireyi satın almasıyla başladı. Bir süre sonra söz konusu taşınmazın Haluk Levent’e satılması önerildi. Levent’in çekle ödeme teklifinde bulunması üzerine satışın gerçekleşmediği, daha sonra İnan’ın Pınarhisar’daki 10 villasının gündeme geldiği belirtildi.

Arat ve Kuy, İnan’ın villalarını AHBAP Derneği’ne önerdi. Bu süreçte müteahhide Avrupa’dan 400 milyon avroluk fon geleceğinin söylendiği ve bu iddiayı desteklemek amacıyla sahte bir banka dekontu gösterildiği öne sürüldü.

Villaların ilk aşamada Haluk Levent’in asistanı olarak tanıtılan Yeliz Kaya’ya 14,5 milyon lira karşılığında devredileceği, Kaya’nın ise taşınmazları 18 milyon liraya AHBAP Derneği’ne satacağı iddia edildi.

Daha sonra villaların derneğin borçlu olduğu kişilere 20 milyon lira değer üzerinden barter yöntemiyle devredilmesinin planlandığı öne sürüldü.

LEVENT’İN SÖZLERİYLE İKNA EDİLDİ: TÜRKİYE’NİN EN GÜVENİLİR İNSANI BENİM

Müteahhit Orhan İnan’ın alışveriş planından şüphelenerek çek ile ödeme yöntemini kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine Haluk Levent’in İnan’ı satış konusunda ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

İddialara göre Levent, İnan’a "Ben kimseden zorla mal almıyorum, Türkiye’nin en güvenilir insanı benim” sözleriyle güvence verdi. Nejdet Kuy’un da daha önce milyonlarca liralık işlemler yaptıklarını söyleyerek güven ortamı oluşturduğu öne sürüldü.

İmzaların atılmasının ardından villaların devrinin gerçekleştirildiği iddia edildi.

10 VİLLA İÇİN SENET VERİLDİ

Devir işlemlerinin ardından AHBAP tarafından 5 milyon lira nakit ile 450 milyon liralık senet verildiği, villaların ise Yeliz Kaya’nın üzerine kaydedildiği öne sürüldü.

Villalardan ikisinin kısa sürede satıldığı iddia edilirken, Haluk Levent’in çek davasının ortaya çıkmasının ardından Orhan İnan’ın AHBAP’a başvurduğu belirtildi.

Bu süreçte Levent’in üzerinde isminin bulunduğu 145 milyon liralık bir teminat senedi daha verdiği iddia edildi.

VİLLALAR 4 MİLYON LİRAYA SATILDI

Soruşturma nedeniyle panik yaşandığı öne sürülen süreçte, tanesi 14,5 milyon liraya alınan 10 villadan 8’inin dört gün içerisinde 4 milyon lira bedelle satışa çıkarıldığı ve satıldığı iddia edildi.

Müteahhit Orhan İnan’ın mağdur olduğunu düşünerek mahkemeye başvurduğu ve villalar hakkında tedbir kararı aldırdığı belirtildi.

Aynı yöntemle Çerkezköy’de 10 daire alındığı ve bu dairelerin de 2 milyon 900 bin liraya aceleyle satıldığı iddia edildi.

AHBAP SORUŞTURMASINDAKİ İŞ ADAMI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

AHBAP soruşturması kapsamında Emin Arat, Nejdet Kuy ve Orhan İnan’ın gözaltına alındığı belirtildi. Arat ve Kuy tutuklanırken, Orhan İnan adliyede kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan İnan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında AHBAP Derneği'ne konteyner ve çelik ev sattığı belirtilen Nejdet Kuy’un da deprem bölgesinde yapılması planlanan 352 çelik konut için şirketine gönderilen peşinatın 70 milyon liralık bölümünü Haluk Levent’e "borç” olarak geri gönderdiğini söylediği aktarıldı.

Kuy’un, kendisine verilen çeklerden bazılarının karşılıksız çıktığını söylediği belirtildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında Haluk Levent’in aynı yöntemle Lüleburgaz’da bir AVM’yi 400 milyon liraya satın aldığı ve parasını ödemediğinin de ortaya çıktığı iddia edildi.