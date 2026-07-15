AHBAP için sahaya çıkan Melek Mosso sessizliğini bozdu! 'Bu işin peşini bırakmayacağım'

6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneği’nin yardım organizasyonlarında gönüllü olarak çalışan sanatçılardan biri olan ünlü şarkıcı Melek Mosso, sessizliğini bozdu.

Gece Muhabiri'ne konuşan Melek Mosso, AHBAP Derneği ve Haluk Levent soruşturmasının takipçisi olduğunu söyledi.

Deprem bölgelerine acil yardım ulaştırmak adına birçok sanatçı arkadaşı gibi AHBAP Derneği’nin çatısı altında gece-gündüz çalıştığını söyleyen Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece ben değil, benim gibi bir sürü sanatçı arkadaşım elini taşın altına koydu ve nerede çalışabiliyorsa orada çalışıp elinden geleni yapmak istedi. Bizler de tabii ki sanatçı arkadaşlarımızla bir yerde toparlandık ve orada elimizden gelen her şeyi yaptık. Ki ben deprem bölgesinde de çalıştım, İstanbul'da da aynı şekilde dernekte çalıştım. Elimden geleni bir hayırsever olarak ardıma koymadım. Çünkü ben burada bir dernek olarak değil de bir hayırsever olarak ne yapabilirim diye düşündüm.

"NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN BU İŞİN PEŞİNİ KALBEN, ŞAHSEN BIRAKMAYACAĞIM"

Ben de inanın takip ediyorum, hepimizin maddi manevi emeği var öyle söyleyeyim. Umarım bir an önce aydınlanır, dört gözle bekliyoruz sonuçlar ne olacak. Ne kadar sürerse sürsün bu işin peşini kalben, şahsen bırakmayacağım. Ben adalete ve devletimize güveniyorum. Burada kesin bir sonuca ulaşacağımıza ve bu konunun aydınlanacağına inanıyorum."

Haluk Levent, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.