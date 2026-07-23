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Halk TV Türkiye Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı

Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı

Bingöl’de doğada bulduğu arılarla arıcılığa adım atan 55 yaşındaki Ahmet Bütün, internetten öğrendiği yöntemle arılarını muzla besliyor. Kovan sayısını kısa sürede 20’ye çıkaran Bütün, muz yiyen arıların daha güçlü petek ördüğünü söyledi.

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Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı

Bingöl'de 3 kovanla arıcılığa başlayan Ahmet Bütün, internetten öğrendiği bir yöntemle arılarını muzla beslemeye başladı. Kovan sayısını kısa sürede 20'ye çıkaran Bütün, muz yiyen arıların daha güçlü olduğunu ve daha iyi petek ördüğünü söylüyor.

Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı - Resim : 1

Bingöl'de müstakil evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren 3 çocuk babası Ahmet Bütün (55), bir gün doğada gezerken ağaç kovuğunda bulduğu arı oğlunu kovana alarak arıcılığa adım attı. Arılarının gelişimini desteklemek için farklı yöntemler araştıran Bütün, internette izlediği videolarda Çinli arıcıların uyguladığı muz besleme yöntemini keşfetti.

Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı - Resim : 2

"MUZ YİYEN ARI DAHA GÜZEL ÇALIŞIYOR"

Marketlerden özelliğini kaybetmeye başlamış muzları kilosu 30 liradan alıp kovanlarına veren Bütün, arılarının bu yöntemle daha güçlü hale geldiğini ve daha iyi mum işlediğini belirtiyor. 3 kovanla başladığı arıcılıkta kısa sürede 20 kovana ulaşan Bütün, hedefini de açık yüreklilikle paylaştı.

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Ahmet Bütün, "80-90 kovana ulaşırsam kovanları yaylalara da götürürüm, satışını da yapabilirim" dedi.

Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı - Resim : 4

KÜÇÜK KIZI MASKESIZ GİRİYOR

Bütün'ün 2 kız ve 1 erkek çocuğundan özellikle küçük kızı arıcılığa büyük ilgi gösteriyor. Kovanların yanına maskesiz ve çıplak üstle girebilen küçük kız, sakin yapılı arılardan hiç çekinmiyor.

Ağaç kovuğunda bulduğu arıyla başladı: Çinlilerden öğrendiği yöntemle kovan sayısını katladı - Resim : 5

Bütün de arılarının yanına korumasız girdiğini, arada sırada sokulsa bile bunun kendileri için sorun olmadığını söyledi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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