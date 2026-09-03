Ağabeyinin başına çekiçle vurup öldürmeye çalıştı: 20 yıl hapis istendi

Olay, 25 Nisan akşamı Konya’da yaşandı. Yeğenlerinin evindeki akşam yemeği davetinde bir araya gelen Mehmet Bilgiç ile kardeşi Ahmet Bilgiç, aynı masada oturdu.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre yemek bitiminde ağabeyinin arkasından yaklaşan Ahmet Bilgiç, yanında getirdiği çekiçle Mehmet Bilgiç’in başına peş peşe darbeler indirdi. Ağır yaralanan ağabey kanlar içinde yere yığılırken, olayın hemen ardından başlatılan adli süreçte hazırlanan iddianame, saldırının anlık bir öfke patlaması olmadığını ortaya koydu.

İKİ YILDIR PLANLAMIŞ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan detaylar, saldırının perde arkasındaki soğukkanlı hazırlığı gözler önüne serdi. İddianameye göre 49 yaşındaki Ahmet Bilgiç, geçmişte ağabeyi Mehmet Bilgiç ile birlikte ortak ticaret yaptı. Bu süreçte ağabeyi yüzünden ciddi şekilde borçlandığını ve mağdur edildiğini öne süren Bilgiç, bu kini tam iki yıl boyunca büyüttü.

Soruşturma kayıtlarına göre şüpheli, ağabeyini ortadan kaldırmak için iki yıldır fırsat kolladığını ve cinayet planını adım adım tasarladığını gizlemedi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Başına aldığı ağır çekiç darbeleriyle hayati tehlike atlatan Mehmet Bilgiç’e yönelik bu planlı eylem, yargıya taşındı. Savcılık, Ahmet Bilgiç hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamenin ardından sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.