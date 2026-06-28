Afrika sıcakları Türkiye'yi esir alacak: Termometreler 50 dereceyi görecek!

Avrupa'yı esir alan ve meteoroloji uzmanları tarafından bugüne kadar kaydedilen en şiddetli dalga olarak tanımlanan 'Omega' sıcak hava dalgası Türkiye'ye yöneldi. Fransa, İngiltere ve Almanya'da sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açan bu dalga, İspanya'da son bir haftada 327 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Avrupa'da ağır bilançolara yol açan bu sıcaklıkların, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde de şiddetli bir şekilde hissedilmesi bekleniyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması öngörülüyor.

GÜNEŞİN ALTINDA 50 DERECE TEHLİKESİ

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye’yi bekleyen sıcak hava dalgasına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Sıcaklıkların özellikle salı ve çarşamba günleri zirve yapacağını belirten Şen, "İstanbul'da yaşlıların, çocukların, kronik hastalığı olanların dışarı çıkmaması lazım” diyerek tehlikenin boyutlarına dikkat çekti. Şen, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği bölgelerde güneş altındaki hissedilen sıcaklığın 50 dereceye kadar çıkabileceğini ifade etti.

İSTANBUL VE MARMARA'DA REKOR SICAKLIKLAR

Sıcak hava dalgası, megakent İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni de yakından etkileyecek. İstanbul'da sıcaklıkların çarşamba gününe kadar 34-35 derecelere tırmanması, salı gününden itibaren ise bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor. Düzce ve Kocaeli'de sıcaklıkların 36-37 dereceyi geçeceğini belirten Şen, Edirne ve Kırklareli gibi illerde ise termometrelerin 40 derecenin üzerini göreceğini kaydetti.