Af kapsamına girecek öğrencilerin sayısı artacak: Düzenlemede detaylar belli oldu

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen yükseköğretim düzenlemesiyle kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen uygulamanın kapsamı genişletildi. Daha önce öğrenci affından yararlanmış olmayı engel sayan hüküm tekliften çıkarılırken, şartları taşıyan öğrencilerin yeniden başvuru yapmasının önü açıldı.

AF KAPSAMINA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN SAYISI ARTACAK

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre, Meclis komisyonunda kabul edilen önergeyle, daha önce öğrenci affından yararlanmış olmayı yeni af için engel sayan düzenleme tekliften çıkarıldı. Böylece geçmişte benzer haktan faydalanan öğrenciler de yeni düzenleme kapsamında yeniden başvuru yapabilecek.

Komisyon Başkanı ve AKP Burdur Milletvekili Ayşen Gürcan, düzenlemeye ilişkin, "Okumak isteyen ve bir şekilde imkânını kaybetmişlere bu hakkı tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle öğrenci affının kapsamı genişletilirken, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Üniversitesi ile bağlı harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve enstitüler kapsam dışında bırakıldı.

Teklife eklenen başka bir maddeyle ise Sağlık Bakanlığı ile ortak kullanılan sağlık tesislerinde faaliyet gösteren üniversitelerin bilimsel araştırmalarına yeni finansman modeli getirildi. Buna göre hastanelerin bir önceki yıl gayrisafi hasılatının yüzde 2,5'i, üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri için merkezi bütçeden ayrılacak.

DÜZENLEMEDE DETAYLAR BELLİ OLDU

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre komisyondan geçen düzenlemeyle hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören, kendi isteğiyle ilişiği kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun üniversiteyle ilişiği kesilenler ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar aftan yararlanabilecek.

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından hak sahiplerinin, yürürlük tarihinden itibaren 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurması gerekecek. Başvuru yapan öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edebilecek.

Terör, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar, sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki belirli suçlar nedeniyle ilişiği kesilenler ve terör örgütleriyle bağlantısı nedeniyle ilişiği kesilenler düzenleme kapsamına alınmadı.

Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde öğrenci affından yararlanılmış olması, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan yararlanılmasına engel oluşturmayacak. Askerlik görevini yapan öğrenciler ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi, Polis Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile bu kurumlar adına eğitim gören öğrenciler ise af kapsamı dışında tutulacak.

Düzenleme ayrıca, ayrıldığı üniversiteye kayıt yaptıran ve giriş yılı itibarıyla gerekli taban puanı sağlayan öğrencilere aynı veya farklı diploma programlarına yatay geçiş hakkı tanıyor.

Tıp fakültelerinde azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine ise intörnlük dönemi hariç başarısız oldukları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Uygulamalı eğitim veya intörnlük aşamasını tamamlayamayan öğrenciler de eğitimlerini tamamlama imkanına kavuşacak.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da düzenlemenin özellikle tıp fakültesi öğrencileri açısından önemli olduğunu belirterek, intörnlük aşamasına gelen öğrencilerin eğitimlerini bitirene kadar öğrenim hakkına sahip olacağını söyledi.