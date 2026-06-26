Adliyelerde suikast silahı alarmı! Yeni güvenlik kuralları geliyor

İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde çantasından “kalem silah”, biber gazı ve neşter çıkan kişinin yakalanmasının ardından adliyelerde güvenlik önlemleri yeniden ele alınıyor. Giriş sistemleri, kamera altyapıları ve personel güvenlik prosedürlerinin gözden geçirileceği öğrenildi.

Bazı büyükşehir adliyelerinde ek güvenlik planlarının devreye alınması bekleniyor. Özellikle kritik dosyalarda görev yapan hâkim ve savcılara yönelik koruma planlarının da hızlandırıldığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu kapsamda adliye giriş ve çıkışlarında güvenlik sistemlerinin güçlendirilmesi, hâkim ve savcıların görev yaptığı katlara erişim kurallarının yeniden düzenlenmesi ve yakın koruma tedbirlerinin artırılması değerlendiriliyor.

NELER OLMUŞTU?

Güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan olay Bakırköy Adliyesi’nde yaşanmıştı. Adliyeye girmek isteyen Nahit Y. (66), X-Ray kontrolü sırasında çantasında bulunan malzemeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Çantada kamuoyunda “kalem silah” olarak bilinen silahın yanı sıra biber gazı, 1 neşter ve 4 neşter başlığı ele geçirilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şüphelinin adliyeye hangi amaçla geldiği ve olayın olası suikast bağlantısı araştırılıyor.