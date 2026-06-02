Adliyede kavga çıktı: İntihar son anda engellendi

Samsun Adliyesi 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla görülen davanın duruşması sırasında taraflar arasında tansiyon yükseldi. Adliye koridorlarında fenalık geçiren davanın taraflarından Y.E.A., merdiven boşluğuna yönelerek aşağı atlamaya çalıştı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, Y.E.A.’nın intihar girişimine anında müdahale ederek şahsı engelledi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADIN TEDAVİYİ REDDETTİ

İntihar girişiminin yaşandığı anlarda, davanın taraflarından olan bir kadın da sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, kriz geçiren kadın için adliyeye hızla ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmesine rağmen, sinir krizi geçiren kişi ilk aşamada tedaviyi kabul etmedi.

DIŞARI ÇIKARILAN TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Adliye binası içindeki olayların ardından polis ekipleri, tarafları dışarıya çıkardı. Ancak bir süre sonra adliye önünde karşılaşan gruplar arasında arbede başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

8 KİŞİ EMNİYETE, 1 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Meydana gelen kavganın ardından olaya karışan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Bina içinde sinir krizi geçirip ilk başta tıbbi müdahaleyi reddeden kadın ise daha sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Adliyesi'nde yaşanan bu olaylar, DHA muhabiri tarafından görüntülendi. (DHA)