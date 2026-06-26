Adliye kafeteryasında rüşvet pazarlığı yaptılar: Konuşulanları savcı duydu!

Ankara Adliyesi'nin kafeteryasında, bir Cumhuriyet Savcısının tesadüfen kulak misafiri olduğu "para karşılığı infaz erteleme" diyaloğu üzerine başlatılan çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli olarak çıkan N.K., infazının ertelenmesi konusunda arkadaşı C.K.'dan yardım istedi. C.K. ise eniştesi G.Ş.'nin adliyede kalem müdürü olduğunu ve bu işlemleri halledebileceğini söyleyerek N.K. ile eniştesini buluşturdu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

100 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTILAR

Adliye kafeteryasında bir araya gelen taraflardan G.Ş., infaz erteleme işlemlerini gerçekleştirmek adına N.K.'dan 100 bin lira talep etti.

Tam bu sırada aynı kafeteryada oturan Cumhuriyet Savcısı Recep Ö., masadaki bu pazarlığa ve konuşmalara kulak misafiri oldu. Durumdan şüphelenen Savcı Recep Ö., vakit kaybetmeden polis ekiplerine haber verdi ve operasyonu başlattı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI: 17 SUÇ KAYDI VAR

Savcının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, G.Ş. ve C.K.'yı suçüstü denebilecek bir operasyonla gözaltına aldı. Mağdur durumdaki N.K.'nın 'müşteki' sıfatıyla ifadesine başvurulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, emniyet güçlerinin yaptığı detaylı incelemede, adliyede kalem müdürü olduğunu iddia eden G.Ş.'nin aslında 'Açıktan hırsızlık', 'Otodan hırsızlık', 'Dolandırıcılık', 'Mala zarar verme' ve 'Yankesicilik' gibi birbirinden farklı suçlardan toplam 17 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler G.Ş. ve C.K., daha sonra Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)