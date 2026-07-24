Adıyaman'daki orman iki gündür yanıyor! Köylüler seferber oldu

Dün Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Alancık köyü kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sarp ve kayalık bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

2 yangın söndürme helikopterinin hava desteği sağladığı orman yangınına karadan da çok sayıda arazöz ve köylüler müdahale ediyor.

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, yetkililerden yangının seyri hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, “İlçemiz Alancık Köyü’nde çıkan orman yangınına, Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, DSİ, Sincik Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında sahadaki süreci yakından takip etmektedir. Yangına karadan çok sayıda arazöz ve ekip, havadan ise 2 yangın söndürme helikopteri ile müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor” diye konuştu. (DHA)