Adıyaman'da turistleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 13 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı turuna katılan turistleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı'na gezi için yola çıkan turistleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine yaklaşık 26 kilometre uzaklıktaki Arsemia Antik Kenti yakınlarında meydana geldi. A.İ. idaresindeki 34 KVG 754 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada en az 13 turist yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU PAYLAŞILDI
Kazanın ardından bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan 13 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)