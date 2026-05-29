Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: Anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, aynı aileden anne ve biri henüz 1 yaşında olan bebek olmak üzere iki evladı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş ile Adıyaman'ı birbirine bağlayan kara yolunun Belören kasabası yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. 45 yaşındaki Veysel C. idaresindeki 55 AV 926 plakalı otomobil ile 27 yaşındaki Serkan S. yönetimindeki 01 AID 574 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi.

SIKIŞANLAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar içerisinde sıkışan kazazedeler, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile yolcular 39 yaşındaki Aysel C., 14 yaşındaki Muhammed Burak C., 12 yaşındaki Emir Mirza C., 8 yaşındaki Eymen Mirza C., 1 yaşındaki Deniz Yaren C. ve 24 yaşındaki Buse K. yaralandı.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan hastanelere sevk edildi.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞU KURTARILAMADI

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 39 yaşındaki anne Aysel C. ile çocukları 14 yaşındaki Muhammed Burak C. ve henüz 1 yaşında olan bebek Deniz Yaren C., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)