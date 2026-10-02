Adım adım İBB'ye iddiasını güçlendiren tablo: İstanbul'da sadece 8 belediye kaldı

İstanbul'da Eyüpsultan Belediyesi'ne bu sabah düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23'ü kamu görevlisi 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eyüpsultan operasyonuyla birlikte, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana İstanbul'da CHP'nin kazandığı belediyeler arasında operasyon düzenlenen belediye sayısının 17'ye çıktı. Böylece operasyon yapılmayan 8 CHP'li belediye kaldı.

ÖZGÜR ÖZEL: "İSTANBUL'U BÖYLE Mİ KAZANACAKSINIZ?"

YENİ Parti lideri Özgür Özel, dün TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı öncesinde İstanbul'daki belediyelerde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Üsküdar ve Ataşehir'deki gelişmeler üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi dengenin değiştirilmek istendiğini savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "İstanbul'u böyle mi kazanacaksınız?" diye seslendi.

Özel, İstanbul'daki seçim sonuçlarını hatırlatarak, "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder, kazanan Türkiye'yi kazanırdı; böyle mi kazanacaksın İstanbul'u?" ifadelerini kullandı. Özel ayrıca belediye meclislerindeki değişimlerin İBB'deki denklemi etkileyebileceğini söyledi.

KARABAT: İBB'Yİ NASIL ELE GEÇİRİRİZ MANTIĞI

YENİ Parti milletvekili Özgür Karabat da bugün Halk TV yayınında Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi.

Karabat, operasyonların İBB'deki meclis aritmetiğiyle bağlantılı olduğunu öne sürerek, "AKP ne hesabı yapıyor biliyorsunuz? Teker teker İBB'deki meclis üyesi sayısı hesabı yapıyor. Belediyelere yaptığı operasyonun bir parçası da 'İBB'yi nasıl ele geçiririz' mantığı" dedi.

2024 SEÇİMLERİNDE CHP İSTANBUL'DA 26 İLÇE BELEDİYESİ KAZANMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra 26 ilçe belediyesini kazanmıştı. Böylece CHP, İBB dahil İstanbul'da 27 belediye başkanlığı elde etmişti.

Türkiye genelinde ise CHP, 31 Mart seçimlerinde 42 yıl sonra birinci parti olmuş, AKP kuruluşundan bu yana ilk kez ikinci parti konumuna gerilemişti.

Seçimlerin ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar başladı. İstanbul'da İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye yöneticisi hakkında soruşturma ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik bugünkü operasyonla birlikte bu sayı 17'ye yükseldi.

OPERASYON YAPILMAYAN 8 BELEDİYE KALDI

31 Mart 2024'te CHP'nin kazandığı belediyelerden bugüne kadar operasyon yapılmadığı belirtilen 8 belediye şöyle:

Bakırköy: Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, İBB operasyonları kapsamında gözaltına alınmıştı. Bu işlem Bakırköy Belediyesi'ne yönelik bir operasyon kapsamında gerçekleşmedi. Akyüz, 3 Eylül'de İBB davası kapsamında tahliye edildi.

Çatalca

Kadıköy: Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, butlan CHP'si yönetimi tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edildi.

Kartal: Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında görevi kötüye kullanma suçundan iddianame hazırlandı ancak belediyeye yönelik operasyon düzenlenmedi.

Küçükçekmece

Maltepe

Sarıyer: Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, butlan CHP'si yönetimi tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edildi.

Sancaktepe: Belediye Başkanı Alper Yeğin, butlan CHP'si yönetimi tarafından kesin çıkarma istemiyle disipline sevk edildi.

OPERASYON YAPILMAYAN 3 BELEDİYENİN BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Butlan CHP'si yönetimi, operasyon yapılmayan belediyelerden Kadıköy, Sarıyer ve Sancaktepe'nin belediye başkanlarını ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, kararın ardından yaptığı açıklamada Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın kesin çıkarma istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini söyledi.

"DAHA VERECEK BİR YOLDAŞIMIZ DAHA YOKTUR"

Eyüpsultan operasyonunun ardından YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Onur Cingil de sosyal medya hesabından İstanbul'daki tabloya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cingil, 31 Mart 2024 seçimlerinde İstanbul'da İBB dahil 26 ilçe belediyesinin CHP tarafından kazanıldığını hatırlatarak, Eyüpsultan operasyonuyla birlikte İstanbul'da 17 belediyeye operasyon yapılmış olduğunu belirtti.

Cingil ayrıca operasyon yapılmayan belediye sayısının 8 kaldığını ifade ederek, "Daha verecek bir yoldaşımız daha yoktur, olmamalı!" dedi.