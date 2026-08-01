Adana'dan İstanbul'a uzanan cinayet! Lüks sitedeki baskın kameralarda
Adana’da işlenen cinayetin şüphelisinin izini süren polisler, Esenyurt’ta lüks bir siteye operasyon düzenledi. Aranan zanlıya ulaşılamazken, soruşturma kapsamında eşi gözaltına alındı. Operasyon anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Adana’da yürütülen cinayet soruşturması kapsamında aranan şüphelinin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle bir siteye operasyon düzenledi.
Lüks sitede belirlenen adrese giren ekipler, evde yaptıkları aramalarda cinayet şüphelisini bulamadı. Operasyonun devamında, soruşturma kapsamında şüphelinin eşi Ö.F. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
OPERASYON KAMERADA
Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde hızla ilerlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gözaltına alınan Ö.F.’nin polis eşliğinde siteden çıkarıldığı görülürken, operasyonu izleyen bir kadının yaşadığı şaşkınlık da kameralara yansıdı.