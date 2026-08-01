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Halk TV Türkiye Adana'dan İstanbul'a uzanan cinayet! Lüks sitedeki baskın kameralarda

Adana'dan İstanbul'a uzanan cinayet! Lüks sitedeki baskın kameralarda

Adana’da işlenen cinayetin şüphelisinin izini süren polisler, Esenyurt’ta lüks bir siteye operasyon düzenledi. Aranan zanlıya ulaşılamazken, soruşturma kapsamında eşi gözaltına alındı. Operasyon anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Adana’da yürütülen cinayet soruşturması kapsamında aranan şüphelinin İstanbul’un Esenyurt ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle bir siteye operasyon düzenledi.

Adana'dan İstanbul'a uzanan cinayet! Lüks sitedeki baskın kameralarda - Resim : 1

Lüks sitede belirlenen adrese giren ekipler, evde yaptıkları aramalarda cinayet şüphelisini bulamadı. Operasyonun devamında, soruşturma kapsamında şüphelinin eşi Ö.F. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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OPERASYON KAMERADA

Operasyon sırasında özel harekat polislerinin site içerisinde hızla ilerlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gözaltına alınan Ö.F.’nin polis eşliğinde siteden çıkarıldığı görülürken, operasyonu izleyen bir kadının yaşadığı şaşkınlık da kameralara yansıdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Operasyon Esenyurt Beylikdüzü
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