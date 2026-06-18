Adana'da torbacılara eş zamanlı baskın: "İçiciyiz" savunması işe yaramadı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, uyuşturucu madde sattığı kesinleşen 6 şüphelinin kimlikleri ve saklandıkları adresler tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN GERÇELEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Başarılı operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramalarda ise adeta bir zehir ve silah deposuyla karşılaşıldı. Narkotik ekiplerinin aramalarında reçeteye tabi olan ve uyuşturucu etkisi yaratan 5 bin 474 adet hap, 53,70 gram esrar ve 92 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait 19 adet mermiye el konuldu.

MAHKEMEDE "İÇİCİYİZ" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Şüpheliler, evlerinde ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyu sadece kendilerinin kullandığını öne sürerek haklarındaki suçlamaları reddetti. Ancak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)