Adana'da taksici dehşeti: Uygulamayla yolcu taşıyan sürücüye ve kadın yolcuya saldırdılar

Adana’da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit ederken, kadın yolcu ise panik yaşadı. Taksiciler, araçtaki kamera olduğunu öğrenince kaçtı.

Adana’da çok sayıda taksici, uygulamayla yolcu taşıyan sürücünün otomobilinin önünü kesti. İçlerinden biri araca binip sürücüyü tehdit edip sürücüyü darbetmeye çalıştı. Kadın yolcu ise panik yaşadı.

Gece saatlerinde taksi uygulamasıyla yolcu taşıyan sürücü, kadın yolcuyu otomobiline alıp belirtilen adrese doğru yola çıktı. Bir ara sokağa girdiklerinde çok sayıda taksici araçlarıyla, sürücünün önünü kesti.

KAMERAYI GÖRÜNCE KAÇTILAR

Taksicilerden biri otomobilin arka koltuğuna binip, sürücüyü tehdit ederek darbetmeye çalıştı. Sürücü sokaktan kaçmaya çalışırken, bir taksi de arkasından takip etti. Kadın yolcu ile sürücü paniğe kapılırken, yaşananlar araçtaki güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücünün araçta kamera olduğunu söylemesi üzerine taksiciler, bölgeden ayrıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Taksi Darp Tehdit
