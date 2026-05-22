Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu: Kayıp ilanı yok

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehirde balık tutan vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin Yunus Yiğit'e ait olduğu tespit edildi.

BALIK TUTARKEN FARK ETTİLER

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ceyhan Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suyun yüzeyinde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ: KAYIP İLANI YOK

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan ceset üzerinde polis tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Yunus Yiğit olduğu belirlendi.

Yiğit hakkında yakınları tarafından yapılmış herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı öğrenildi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yunus Yiğit'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)