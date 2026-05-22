Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu: Kayıp ilanı yok

Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu: Kayıp ilanı yok

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehirde balık tutan vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerce sudan çıkarılan ve hakkında kayıp ilanı bulunmayan Yunus Yiğit’e ait cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu: Kayıp ilanı yok

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehirde balık tutan vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı cesedin Yunus Yiğit'e ait olduğu tespit edildi.

BALIK TUTARKEN FARK ETTİLER

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ceyhan Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suyun yüzeyinde hareketsiz duran bir kişinin olduğunu fark etti. Durumun hemen bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Caminin önünde başından vurulmuş ceset bulunduCaminin önünde başından vurulmuş ceset bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ: KAYIP İLANI YOK

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan ceset üzerinde polis tarafından inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Yunus Yiğit olduğu belirlendi.

Yiğit hakkında yakınları tarafından yapılmış herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı öğrenildi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yunus Yiğit'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ceset Adana
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro