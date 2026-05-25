Adana'da feci kaza: 2 ölü 1'i çocuk 3 yaralı
Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilin sürücüsü Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek olay yerinde öldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Menekşe Sokak'ta trafik kazası meydana geldi. Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobil çarpıştı.
KAZADA İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle birlikte otomobillerde büyük hasar oluştu. Kazada sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada çiftin 4 yaşındaki çocukları D.B. Çiçek ile diğer araçtaki sürücü Ramazan D. ve Saadettin S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ
Hayatını kaybeden Muhammed Burak Çiçek ve eşi Suzan Çiçek'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)