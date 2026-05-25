Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Adana'da feci kaza: 2 ölü 1'i çocuk 3 yaralı

Adana'da feci kaza: 2 ölü 1'i çocuk 3 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada bir otomobilin sürücüsü Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek olay yerinde öldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Adana'da feci kaza: 2 ölü 1'i çocuk 3 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi Menekşe Sokak'ta trafik kazası meydana geldi. Ramazan D. (29) yönetimindeki 01 ASA 361 plakalı otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki 43 SK 893 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZADA İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle birlikte otomobillerde büyük hasar oluştu. Kazada sürücülerden Muhammed Burak Çiçek ile eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada çiftin 4 yaşındaki çocukları D.B. Çiçek ile diğer araçtaki sürücü Ramazan D. ve Saadettin S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son Dakika! Çanakkale’de otobüs devrildi: 46 kişi yaralandı...Son Dakika! Çanakkale’de otobüs devrildi: 46 kişi yaralandı...

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Muhammed Burak Çiçek ve eşi Suzan Çiçek'in cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Adana
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro