Adana'da ambulansın anahtarı kaybolunca hasta öldü: Akıl almaz iddiayla ilgili inceleme başlatıldı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 51 yaşındaki Mehmet Kepir’in rahatsızlanmasının ardından çağrılan ambulansla ilgili ortaya atılan ihmal iddiası gündem oldu. Hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa alınan Kepir’in, ambulans anahtarının kaybolduğu gerekçesiyle yaklaşık yarım saat bekletildiği, daha sonra gelen ikinci ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Olay sonrası birlikte yaşadığı Şengül Ayağ (38), sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, 7 Mart sabahı Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde yaşandı. Evinde fenalaşarak yere yığılan Mehmet Kepir için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, battaniyeye sarılı halde bulunan Kepir’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdı. Ancak iddiaya göre bu sırada ambulansın anahtarı kayboldu. Çevrede bulunan vatandaşların da katıldığı aramalarda anahtar bulunamayınca olay yerine ikinci bir ambulans çağrıldı.

Yaklaşık yarım saatlik bekleyişin ardından Mehmet Kepir, gelen diğer ambulansa nakledildi. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kepir’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öne sürüldü. En yakın özel hastaneye ulaştırılan Kepir için “doğal ölüm” raporu düzenlendiği, cenazesinin ise Buruk Mezarlığı’nda defnedildiği öğrenildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, sağlık görevlilerinin ambulans çevresinde anahtar aradığı ve hastanın daha sonra başka bir ambulansa taşındığı anların yer aldığı belirtildi. Aile, söz konusu görüntülerle birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihmal iddiasıyla başvuruda bulundu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Şengül Ayağ, eşinin ihmaller nedeniyle yaşamını yitirdiğini savunarak, "Ambulans gelinceye kadar eşimi battaniyeye sarıp aşağı indirdik. Görevli sağlık personeli ilk müdahaleyi yapıp, eşimi ambulansa aldılar. Bu sırada anahtarı kaybetmişler, yarım saat aradık bulamadık, bu sırada gelen ikinci ambulansa eşimi taşıdık. Eşim yolda hayatını kaybetmiş. Eşimin ölümünde ihmali olanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. (DHA)