Adana'da 10 kişilik grup otobüs şoförünü darbetti

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir yolcu otobüsünün sürücüsü, seferi sırasında güzergah üzerinde bulunan bir grupla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

YÜREĞİR'DE KAMUSAL OTOBÜS SEFERİ SIRASINDA SALDIRI

Edinilen bilgilere göre, sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine yaklaşık 10 kişiden oluşan kalabalık, otobüs şoförüne tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Saldırı anında çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan grup dağılarak olay yerinden kaçtı.

DARBELİ SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Olay sırasında yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şoförün kalabalık tarafından darbedildiği anlar net şekilde yer alıyor.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırı sonucu yaralanan otobüs şoförüne olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kameraları incelenirken, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(DHA)