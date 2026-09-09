Adana, Mersin ve Antalya yangınlarında ikinci gün! Yüzlerce ev tahliye edildi

Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Adana, Mersin ve Antalya'da iki gündür devam eden yangınlara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Yangınlar nedeniyle bazı mahallelerde yüzlerce ev tahliye edilirken, tedbir amacıyla elektrik kesintileri de uygulanıyor.

OGM: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Antalya ve Adana'daki yangınların son durumu hakkında açıklama yaptı.

Antalya, Mersin ve Adana'daki orman dışı alanlarda çıkan yangınlarla ilgili son durum...



👉 Kumluca ve Bozyazı'daki alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aksu'da enerjisi düşürüldü.



👉 Kozan'da ise havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.https://t.co/eJ1WLtgTTv pic.twitter.com/ZtBon6GATr — Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026

OGM, yangınların büyük ölçüde kontrol altına olduğunu belirtip Antalya Aksu'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve Kozan'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Üç kentte ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.