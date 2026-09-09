Adana, Mersin ve Antalya yangınlarında ikinci gün! Yüzlerce ev tahliye edildi
Türkiye'nin ormanları yanıyor. 3 kentte 2 gündür devam eden yangınlara havadan müdahale yeniden başladı. Yüzlerce ev tahliye edilirken binlercesine elektrik verilemiyor. İşte yangınlarda son durum...
Türkiye'nin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Adana, Mersin ve Antalya'da iki gündür devam eden yangınlara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Yangınlar nedeniyle bazı mahallelerde yüzlerce ev tahliye edilirken, tedbir amacıyla elektrik kesintileri de uygulanıyor.
OGM: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Orman Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinde Antalya ve Adana'daki yangınların son durumu hakkında açıklama yaptı.
Antalya, Mersin ve Adana'daki orman dışı alanlarda çıkan yangınlarla ilgili son durum...— Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026
👉 Kumluca ve Bozyazı'daki alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aksu'da enerjisi düşürüldü.
👉 Kozan'da ise havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.https://t.co/eJ1WLtgTTv pic.twitter.com/ZtBon6GATr
OGM, yangınların büyük ölçüde kontrol altına olduğunu belirtip Antalya Aksu'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve Kozan'daki yangına ise havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.
Üç kentte ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
YANGINA KÖYLÜLERDEN SU SEFERBERLİĞİ
Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’ndeki yangını söndürme çalışmalarında köylüler de destek verdi. Onlarca kişi, traktör, tanker ve beton mikserleriyle helikopterlerin su aldığı havuza su taşıdı.
Tankerdeki su havuza boşaltılırken helikopterler de bambi kovalarını doldurdu. Mahalle sakinleri, pervanelerin oluşturduğu güçlü hava akımından korunmak için çevredeki malzemelere tutundu. Suyunu boşaltan köylüler, tankerlerini yeniden doldurmak için mahalleye döndü.
“TRAKTÖRÜMÜZLE KÖYDEN SU TAŞIYORUZ”
Üç gündür söndürme çalışmalarına destek veren Şaban Yağan, "Günlerdir yangın köyümüze ulaşmasın diye uğraşıyoruz. Dünden bu yana yangın havuzunu doldurmak için traktörümüzle köyden su taşıyoruz. Cebimizden para verip burayı dolduruyoruz. Dün gece sabaha kadar burayı doldurmak için uğraştık. Gece yangın buraya yaklaşınca yol üstünde müdahale etmek için traktörlerimizle bekledik. Allah çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
ANTALYA'DA 254 EV TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan orman yangını da geniş bir alanda etkisini sürdürüyor.
Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak Kepez ilçesine sıçradı. Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde etkili olan alevlere gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale de yeniden başladı. Çalışmalara 3 uçak, 9 helikopter, 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.
7 Eylül akşamında başlayan yangın nedeniyle Aksu ve Kepez ilçelerindeki 4 mahallede 254 ev tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 8 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 2’nci gününde devam ediyor...https://t.co/lKty89329J pic.twitter.com/Atm43sucCE— Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026
MERSİN'DE DE HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınında da söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürerken, bölgeye dün 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel sevk edilmişti. Çalışmalara ayrıca 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ekskavatör, 2 dozer ve 3 treyler destek veriyor.
ADANA'DA ALEVLER 3 İLÇEYE YAYILDI
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da katıldı.
Yangın, dün sabah saatlerinde Kozan'ın Enizçakırı Mahallesi'nde başladı. Alevler ilerleyen saatlerde Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, 40 ev tahliye edildi, 7 ev ise yanarak kullanılamaz hale geldi. Gün batımının ardından havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin karadan çalışmaları gece boyunca sürdü.
Akşam saatlerinde yangının Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine sıçraması üzerine İmamoğlu'na bağlı Musulu köyü ile Aladağ'a bağlı Dailer köyü tedbir amacıyla tahliye edildi. Gece saatlerinde rüzgarın etkisini azaltmasıyla alevlerin ilerleyişi yavaşladı.
Günün aydınlanmasıyla birlikte bölgeye hava araçları yeniden gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını, 2’nci gününde devam ediyor...https://t.co/lKty89329J pic.twitter.com/Atm43sucCE— Halk TV (@halktvcomtr) September 9, 2026