Adana Adliyesi'nde rüşvet karşılığı tahliye skandalı: Ağır ceza hakimi görevden uzaklaştırıldı

Adana Adliyesi'nde görev yapan bir ağır ceza mahkemesi hakiminin, sanık avukatlarından maddi menfaat sağlayarak bazı şüpheliler hakkında tahliye kararı verdiği iddiaları gündem oldu.

İddialara göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli ağır ceza mahkemesi başkanı olarak da görev yapan hakim hakkında, dosyalardaki bazı sanıkların maddi menfaat karşılığında tahliye edildiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

AVUKATLARLA HAREKET ETTİ!

NTV'deki habere göre söz konusu iddiaların, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından hazırlanan rapora yansıdığı belirtildi. Raporda, hakimin 4 avukatla birlikte hareket ettiği ve çeşitli suçlardan yargılanan 8 şüphelinin rüşvet karşılığında tahliye edilmesini sağladığı öne sürüldü.

İddialar arasında, Baygaralar suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir şüphelinin "nitelikli yağma" suçundan gözaltına alınmasının ardından maddi menfaat karşılığında serbest bırakıldığı yönündeki değerlendirmeler de yer aldı.

Ayrıca, "görevli memura direnme", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamaları kapsamında yürütülen bir soruşturmada, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında da tutuklama kararı verilmediği iddia edildi.

HSK'nın yürüttüğü inceleme kapsamında, hakkında soruşturma bulunan hakimin 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Hakimin önümüzdeki günlerde iddialara ilişkin ifade vermesinin beklendiği bildirildi.