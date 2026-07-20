Adalet Bakanlığı'ndan "terör" hamlesi: 81 ilde kurulacak

Adalet Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadelede yeni bir yapılanmaya gidildiğini duyurdu. Bakan Yardımcısı Can Tuncay'ın imzasıyla 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen yazıda, alınacak tedbirler ve yeni uygulamalar sıralandı.

TERÖR SORUŞTURMALARI İÇİN ÖZEL BÜROLAR

Düzenlemeye göre, il Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde yalnızca terör suçlarına ilişkin soruşturmaları yürütmek üzere özel bürolar oluşturulacak. Bu bürolarda görev yapan Cumhuriyet savcılarına, uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla terör suçları dışında nöbet, duruşma savcılığı veya farklı görevler verilmeyecek. Böylece dosyalara yoğunlaşmaları ve etkin soruşturma yürütmeleri hedefleniyor.

TEK MERKEZDEN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Yeni uygulamayla terör suçlarına ilişkin tüm iş ve işlemler, Terör Suçları Soruşturma Büroları tarafından gerçekleştirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları, il başsavcılığından alacakları talimat doğrultusunda zorunlu soruşturma işlemlerini yapabilecek ancak evrak gecikmeden ilgili il başsavcılığına gönderilecek.

KOORDİNASYON TOPLANTILARI YAPILACAK

Adli makamlar ile kolluk birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığının koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantıları düzenlenecek. Toplantılara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının terörle mücadele birimlerinden personel katılacak. Terör örgütlerinin güncel yapılanmaları, faaliyetleri ve mücadele yöntemleri masaya yatırılacak.

AYLIK İSTATİSTİKLER TUTULACAK

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki terör soruşturmalarına ilişkin aylık istatistikler hazırlanacak. Bu veriler, koordinasyon toplantıları öncesinde ilgili birimlerle paylaşılacak ve terör örgütlerinin faaliyetleri, soruşturmaların seyri ile alınması gereken yeni tedbirler değerlendirilecek. Düzenlemeyle, Cumhuriyet başsavcılıkları arasındaki koordinasyonun artırılması ve ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

(ANKA)