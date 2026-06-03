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Halk TV Türkiye Adalet Bakanlığı’nda görevde yükselme sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı’nda görevde yükselme sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.

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Adalet Bakanlığı’nda görevde yükselme sonuçları açıklandı

Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.

BAKAN AKIN GÜRLEK GELİŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandıAdalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı

SONUÇLAR İNTERNET ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK

Sınav ve tercih sürecini takip eden personel için sonuçlar erişime açıldı. Adaylar sonuçlara, "https://pgm.adalet.gov.tr"" adresinden ulaşabiliyor. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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