Adalet Bakanlığı’nda görevde yükselme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.
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Adalet Bakanlığı personelinin katıldığı, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçları açıklandı.
BAKAN AKIN GÜRLEK GELİŞMEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini söyleyen Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Sınav ve tercih süreçlerini başarıyla tamamlayarak yeni görevlerine atanmaya hak kazanan personelimizi gönülden tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Yapılan atamaların teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.
SONUÇLAR İNTERNET ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLECEK
Sınav ve tercih sürecini takip eden personel için sonuçlar erişime açıldı. Adaylar sonuçlara, "https://pgm.adalet.gov.tr"" adresinden ulaşabiliyor. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi