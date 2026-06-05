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Halk TV Türkiye Adalet Bakanlığına 15 bin yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığına 15 bin yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatına 15 bin yeni personel katılacağını duyurdu. Başvurular 7-22 Haziran'da e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

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Adalet Bakanlığına 15 bin yeni personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet teşkilatının merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 15 bin yeni sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvurular, 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

Gürlek, yeni personel alımına ilişkin detayları paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, alınacak yeni çalışma arkadaşlarıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

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KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, alınacak 15 bin sözleşmeli personelin görev yerleri, adliyelere 8.000 personel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 6.100 personel ve icra dairelerine 900 personel şeklinde olacak.

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BAŞVURU SÜRECİ VE DETAYLAR

İlana ilişkin tüm ayrıntılar, 6 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de ve Adalet Bakanlığının resmi web sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını 7 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemleri üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
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