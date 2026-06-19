Adalar ve Silifke operasyonlarına CHP'den sert tepki: Halkın tercihine saygı duymayı öğrenin artık

Bu sabah İstanbul'daki Adalar Belediyesi ve Mersin'deki Silifke Belediyesi binalarına operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen her iki operasyonda da polis ekipleri; Adalar Belediye Başkanı, Silifke Belediye Başkanı ve bu isimlerle birlikte çalışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

"MİLLET VERDİ BU YETKİYİ"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediye başkanlarının yerel seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaşarak sandık iradesine vurgu yaptı. Zeybek, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Yargının olmazsa olmaz gündemi 2024 yerel seçimlerinde kazandığımız belediyeler.

Sabah akşam bütün mesele bu.

Bir durup düşünen yok mu?

Neredeyse haftanın her gününe yeni bir şafak operasyonuyla uyanıyoruz.

Bu sabah Adalar Belediye Başkanımız Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanımız Mustafa Turgut’la birlikte çalışma arkadaşları gözaltına alınıyor.

Adalar’da Ali Ercan Akpolat yüzde 55,48’lik bir oy alarak, Mustafa Turgut Silifke’de yüzde 56,61 oy alarak seçildi.

Millet verdi bu yetkiyi !

Altını çiziyorum millet.

Türkiye’nin çözüm bekleyen sayısız meselesi varken sürekli bu operasyon aklının çalışması kamuoyunun vicdanını yaralamaktadır.

Sandık iradesini itibarsızlaştırmayın.

Halkın tercihine saygı duymayı artık öğrenin !"