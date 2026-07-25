Acun Ilıcalı acı haberi verdi: Hep kalbimde yaşayacaksın

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesi Hülya Hanım'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ACUN ILICALI ACI HABERİ VERDİ

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla teyzesi Hülya Hanım'ın vefat ettiğini açıkladı. Ünlü televizyoncu, teyzesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal ifadeler kullandı.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sanat, spor ve televizyon dünyasından çok sayıda isim ile takipçileri, Ilıcalı'ya başsağlığı mesajları ileterek acısını paylaştı.

"HEP KALBİMDE YAŞAYACAKSIN"

Paylaşımında teyzesini "hayatımda gördüğüm en pozitif insan" olarak nitelendiren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Canım teyzem, hayatımda gördüğüm en pozitif insanı kaybettik. En güler yüzlü, en iyi niyetli, en pozitif Hülya teyzeciğim mekânın cennet olsun. Yerin hiçbir zaman dolmayacak. Sen örnek bir anne, örnek bir teyze oldun. Hep kalbimde yaşayacaksın. Allah rahmet eylesin."