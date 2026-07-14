Samsun'da kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 60 yaşındaki Mualla Boyeri'nin cesedi bulundu. 1 hafta önce öldüğü hayatını kaybettiği belirlenen Boyeri ile aynı evde yaşayan zihinsel engelli kardeşi S.B. ise Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dün saat 16.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 95'inci Sokak'ta bulunan bir apartmandan yayılan kötü koku üzerine çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kokunun Mualla Boyeri'nin yaşadığı daireden geldiğini belirledi. Kapıyı Boyeri'nin zihinsel engelli kız kardeşi S.B. açarken, içeri giren ekipler evde Boyeri'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ SONUCU BEKLENECEK

Mualla Boyeri'nin yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği, zihinsel engelli kız kardeşi S.B.'nin ise bu süre boyunca aynı evde cesetle birlikte kaldığı tespit edildi.

Boyeri'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin çürümeye başlaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu tarafından ön değerlendirme yapılamadığı, kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.

Öte yandan, ablasının cansız bedeniyle bir hafta aynı evde kaldığı belirlenen zihinsel engelli S.B., tedavi ve gözetim altına alınmak üzere Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)