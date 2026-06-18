Abdurrahim Albayrak'tan flaş hamle: 200 tane birden aldı

Türkiye'de seyahat sektörü zor günlerden geçerken, taşımacılık sektörünün yarım asırlık çınarı Altur Turizm’den flaş bir hamle geldi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK 200 TANE BİRDEN ALDI

Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, kredi çekmeden tam 200 adet sıfır kilometre lüks ulaşım aracı ve otobüs satın alarak araçları filosuna kattı.

Abdurrahim Albayrak, aldıkları 200 otobüs sonrası, "Allah herkese böyle kredi kullanmadan, öz kaynakla alım yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Altur Turizm’in yaptığı yatırımlar ise şu şekilde:

150 Adet Volkswagen Crafter

30 Adet MAN ve NEOPLAN Otobüs

20 Adet Mercedes-Benz Tourismo 15

‘’50 YIL ÖNCE TEK ARABAYLA BAŞLADIK’’

Geçmiş günlere değinen Abdurrahim Albayrak, "50 yıl önce tek bir arabayla başladık. Çok sıkıntılar çektik. İlk otobüsümle günde 360 kilometre yol yapıyor, üç vardiya servis çekiyordum. O dönem 'Dünyada MAN, ahirette iman' dedik ve bu markayla kaderimiz birleşti. Bugün sadece filomuzdaki MAN otobüs sayısı 120'yi buldu. Kurulduğumuz günden beri tek önceliğimiz insan taşımaktı, bugün de aynı vizyonla devleşiyoruz." dedi.