ABD vize vermedi soluğu Kıbrıs'ta aldı! Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner KKTC vatandaşı oldu

ABD'ye yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi sonrası gündem olan eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, KKTC vatandaşı oldu.

KKTC Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile 95 kişiye KKTC vatandaşlığı verildiği ortaya çıktı. AKP'li eski milletvekili Mehmet Metiner KKTC vatandaşı olan isimler arasında yer aldı.

EĞİTİME VERDİĞİ KATKILAR NEDENİYLE...

Kararda Mehmet Metiner'e vatandaşlık verilirken, KKTC'nin eğitim sektörüne yaptığı katkıların dikkate alındığı vurgulandı.

Metiner'in "iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi" olduğu ifade edilen karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 5.3.1960 - Kahta doğumlu Mehmet Metiner'in, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1987 yılında mezun olduğu, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yaptığı, daha sonra Türkiye'de Bahçeşehir Üniversitesinde danışman ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı bu süre zarfında, Siyasi Erdemler Risalesi, Devletin Beka Sorunu, ideolojik Devletten Demokratik Devlete isimli kitaplarının da içinde olduğu 9 adet kitap eserinin bulunduğu, Girişim, Yeni Zemin ve Sözleşme dergilerinin yayın yönetmenliğini yaptığı tespit edilmiş olup, lskele'de evini alarak ülkemize yerleştiği ve bir akademisyen olarak edindiği tecrübeler ile Kıbrıs Batı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olarak ülkemiz eğitim sektörüne yaptığı katkılarda dikkate alınarak, iyi ahlak sahibi, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmayan bir kişi olduğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1)'inci fıkrasının (B) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Mehmet Metiner'in KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi."

Kararda Mehmet Metiner’in yanı sıra Mete Yarar’a da vatandaşlık verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner, Dışişleri Bakanlığı’nın referans mektubuna rağmen ABD vizesi alamamıştı. Sosyal medya hesabından tepki gösteren Metiner şu açıklamada bulunmuştu:

"20 Nisan 2026 Pazartesi, yani bugün, saat 08:15’te ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundum. Elimde Dışişleri Bakanlığımızdan yazıyla. Fotoğrafım alındı, parmak izim alındı ve işlemlerden sonra 11 nolu bölmedeki kişinin sorularını cevapladım.

Diplomatik pasaportuma bakıp durdu. 'Milletvekili misiniz?' dedi. 'Ayrıca gazetecisiniz' dedi. 'Evet' dedim. 'Bekler misiniz?' dedi. İlerdeki bir hanımefendiye pasaportumu gösterdi. O arada konuştular. Dönüp geldi. 'Oturma yerinde bekler misiniz?' dedi. 'Biz sizi çağıracağız.'

Yaklaşık 45 dakika beklettiler. Benden çok sonra gelenler bile işlemlerini yapıp gittiler. Kalkıp bankodaki görevliye gittim. 'Elimde Dışişleri Bakanlığımızın yazısı var. Diplomatik pasaportum var. Bu şekilde bekletilmem hiç hoş değil ve onur kırıcı. Bekletilmeye devam edilecekse pasaportumu geri istiyorum' dedim. Sağ olsun görevli arkadaş ilgilendi. Kısa bir süre sonra 11 nolu bölmeye çağrıldım.

Talebimin reddedildiğini elime bir kâğıt vererek ilettiler. Dışişleri Bakanlığımızın ilgili genel müdürüne bu durumu ilettim. Üzülerek öğrendim ki biz aynısını ABD’lilere yapmıyormuşuz. Mütekabiliyet bu konuda yokmuş.

O zaman buradan soruyorum: Vize vermeyecek birinin parmak izini hem de etraflıca niçin alıyorlar? Umarım Dışişleri Bakanlığımız bu konuda gereğini yapar.

ABD’nin vize talebime niçin olumsuz cevap verdiği bilinmeyen bir şey değil. Sebebi ABD ve İsrail politikalarına karşı çıkmak. Medyada bunu yüksek sesle dile getirmek. Özgürlük anlayışları bu kadar işte! Doğrusu vize vermeyeceklerini tahmin ediyordum. Yanılmadım. Buna rağmen test etmek amacıyla başvuruda bulundum. Olanda hayır vardır."