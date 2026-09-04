93 yaşındaki alzheimer hastası odun tartışmasında oğlunu öldürdü gelinini ağır yaraladı

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde güpegündüz, saat 13.00 sıralarında patlak verdi. Günlük hayatın en sıradan işlerinden biri olan kışlık odun kesme meselesi, hafızasını ve muhakeme yeteneğini büyük ölçüde yitirmiş olan 93 yaşındaki Alzheimer hastası Süleyman U. ile 65 yaşındaki oğlu İsmail U. arasında bir anda gerilime dönüştü.

Sözlü tartışmanın ardından yaşananlar ise bir anlık öfkenin değil, evde denetimsiz bırakılan bir silahın nelere yol açabileceğinin en acı tablosu oldu. Zihnindeki karmaşanın ortasında eline geçirdiği tüfekle dehşet saçan Süleyman U., önce öz oğlu İsmail U.’ya, hemen ardından da kavgayı yatıştırmaya çalışan 62 yaşındaki gelini Sultan U.’ya peş peşe tetiği çekti.

OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sessiz mahalleyi sarsan silah seslerini duyan komşuların panikle yaptığı ihbar üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak eve giren sağlık görevlilerinin karşılaştığı manzara, gecikmiş bir müdahalenin çaresizliğini gözler önüne serdi: Göğsünden vurulan 65 yaşındaki İsmail U., oracıkta hayatını kaybetmişti.

Koltuk altından aldığı kurşun yarasıyla ağır yaralanan talihsiz gelin Sultan U. ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla apar topar Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan talihsiz kadının hayati tehlikesi sürerken, olay yerindeki incelemelerin ardından İsmail U.’nun cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kendi oğlunu toprağa, gelinini ise yoğun bakıma gönderen 93 yaşındaki Süleyman U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)