90 yaşındaki annesini evden atmak için icraya verdi! Hem kira hem de tazminat istiyor

Amasya, Taşova'ya bağlı Alpaslan köyünde yaşayan 90 yaşındaki Merdane Albayrak, 1991 yılında eşinden boşandıktan sonra hayatını kendisine kalan 2 katlı müstakil evde sürdürüyordu. İddiaya göre, Almanya'da yaşayan oğlu A.A., ev yaptırma ve inşaat izni alma bahanesiyle 15 yıl önce annesini ikna ederek tapuyu kendi üzerine aldı. Tapuyu diğer erkek kardeşiyle paylaşan ve annesine bir daha geri vermeyen A.A., yıllar süren anlaşmazlıkların ardından konuyu yargıya taşıdı. 2024 yılında sonuçlanan Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ardından yaşlı kadın hakkında tahliye kararı verildi.

"10 GÜN İÇİNDE ÇIKMAZSAN JANDARMAYLA GELİRİZ DEDİLER"

Mahkeme kararının kesinleşmesiyle birlikte kapısına icra memurları dayanan Merdane Albayrak, oğlunun kendisinden kira ve tazminat talep ettiğini de öne sürdü. Albayrak, "Oğlum beni icra ile şimdi bu evden atıyor. Ben de çıkmak istemiyorum. Çıkmayacağım da. İcra ile atmak istiyor. Benden ev kirası istiyor, tazminat istiyor. Beni hükümet görüyor. Paramı devlet veriyor, odunumu, kömürümü devlet veriyor. Bana yardım edin, el uzatın. Ben de sizin bir ananızım. Nereye gideyim bu yaşta? Sesimi duyurun. Ben de sizin bir ananızım. İcra memuru kapıma geldi, bana 10 gün süre verdi. '10 gün içinde evi boşaltmazsan jandarmayla, çilingirle gelip seni bu evden atarız' dedi. Ben de 'gitmiyorum, bu ev benim, evimden asla çıkmıyorum' dedim. Kim gelirse gelsin, ölümüm var, dönmek yok. İnmiyorum evimden" diye konuştu.

KIZ KARDEŞLERDEN ANNELERİNE DESTEK

Olayın duyulmasının ardından İstanbul’da yaşayan kızları Dilber Yılmaz ve Zeynep Cesur köye gelerek annelerine destek oldu. Erkek kardeşlerine tepki gösteren kız kardeşler, evde kendilerinin de hakkı bulunduğunu ve annelerinin sokağa atılmasına asla izin vermeyerek hukuki mücadele başlatacaklarını ifade etti. İddiaların hedefindeki oğlu A.A. ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. (DHA)