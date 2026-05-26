90 gün sonra tahliye olan Alican Uludağ, Uğur Mumcu'nun mezarından seslendi

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 20 Şubat’ta “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Alican Uludağ hakkında, 21 Mayıs'ta tahliye kararı verildi.

Tutukluluğunun 90. gününde tahliye olan Alican Uludağ, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Uğur Mumcu'nun mezarını ziyaret eden Uludağ, gerçekleri yazmaya devam edeceğini belirterek, bu süreçte yanında olanlara teşekkür etti.

"90 günlük tutsaklığın ardından yeniden merhaba" diyerek sözlerine başlayan Uludağ, şu ifadeleri kullandı:

"Özgürlüğe attığım ilk adımların beni getirdiği yer, kalemini hiçbir güce eğmeyen, bükmeyen ve bu uğurda bedel ödeyen Uğur Mumcu’nun huzuru... Onun mirası, demokrasi, özgürlük, adalet ve cesaret arayışımızda her zaman yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Kaldığımız yerden, sadece ve sadece gerçekleri yazmaya devam... Bu süreçte yanımda olan, sesime ses katan tüm dostlara, meslektaşlarıma ve dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler."