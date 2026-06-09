İstanbul barajlarında yaz sayacı işlemeye başladı: Barajlarda erime durmuyor

İstanbul barajlarında doluluk 9 Haziran itibarıyla yüzde 69,29 seviyesine indi. Haziran başındaki yüzde 70,83'ten bu yana 9 günde yüzde 1,54 oranında düşüş yaşandı.

İSKİ'nin son 1 yıllık aylık ortalama tüketim grafiği, İstanbul'un su talebindeki mevsimsel değişikliği gözler önüne serdi. Geçen yıl haziran ayında günlük ortalama su tüketimi 3,45 milyon metreküpken, temmuzda bu rakam 3,6 milyon metreküpe çıkmış, ağustosta ise 3,4 milyon metreküpte gerilemişti. Kış aylarında ise İstanbul'da su tüketimi tüketim 3 milyon metreküp civarında izliyor.

Bu yılın haziran ayı su tüketim ortalaması şimdiden 3,4 milyon metreküpe ulaştı ve son günlerde 3,48'e çıktı. Temmuzun yaklaşmasıyla birlikte tüketimin geçen yılın yaz zirvesi olan 3,6 milyon metreküp bandına tırmanması bekleniyor.

Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden bu yılın ilk 5 ayı ve haziran başında toplam 394,5 milyon metreküp su alındı. Bu dış kaynaklar İstanbul'a günde ortalama 2,5 milyon metreküp katkı sağlıyor. Ancak İstanbul'da günde 3,4-3,5 milyon metreküp tükettildiğinden aradaki fark barajlardan karşılanıyor ve doluluk oranları her gün geriliyor.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (9 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %94,69

%94,69 Darlık Barajı: %88,51

%88,51 Elmalı Barajı: %92,21

%92,21 Terkos Barajı: %58,03

%58,03 Alibey Barajı: %64,04

%64,04 Büyükçekmece Barajı: %51,81

%51,81 Sazlıdere Barajı: %42,18

%42,18 Istrancalar Barajı: %21,12

%21,12 Kazandere Barajı: %52,92

%52,92 Pabuçdere Barajı: %49,64

GEÇEN YAZLA KIYASLANDIĞINDA İSTANBUL NEREDE?

İstanbul'un bu yazı nasıl geçireceğine dair en somut referans geçen yılın seyri. 2025'te haziran başında doluluk oranı yüzde 76'ydı ve günlük tüketim de bu yılla benzer seviyelerdeydi. Geçen yaz yaz haziran sonunda baraj doluluk oranları yüzde 65'e, temmuz sonunda yüzde 53'e, ağustos sonunda yüzde 40'a, eylül sonunda ise yüzde 28'e düşmüştü. Dört ayda toplam yüzde 48 oranında erime yaşanmıştı.

Bu yıl haziran başında doluluk oranının yüzde 70,83 olmasıyla geçen yıldan 6 puan daha düşük bir noktadan yola çıkıldı. İlk 9 günde erime hızı geçen yılın haziranına göre daha yavaş seyrediyor. Geçen sene haziranda günlük ortalama düşüş oranı yüzde 0,37 iken bu sene henüz yüzde 0,17 civarında seyrediyor.

Mevcut erime hızı haziran sonuna kadar değişmezse ay sonunda doluluk oranı yaklaşık yüzde 65-66 bandına gerileyebilir, geçen yılın haziran sonu olan yüzde 65'le benzer bir seviyeye gelinebilir. Ancak temmuzda sıcaklıkların ve tüketimin artmasıyla birlikte erime hızının yükselmesi kaçınılmaz görünüyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul su ihtiyacını barajlar ve Melen-Yeşilçay regülatörleri olmak üzere iki kaynaktan karşılıyor. Kentin yıllık su tüketimi tüm barajların kapasitesini aştığından doluluk oranı tek başına su güvenliğini belirlemese de en önemli göstergelerden biri olmaya devam ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Barajda biriken su miktarının barajın alabileceği en fazla suya oranı, yüzde cinsinden barajın doluluk oranını veriyor. Yağışlar bu oranı artırırken tüketim ve buharlaşma düşürüyor. İSKİ her gün güncellenen bu veriyi şeffaflıkla kamuoyuyla paylaşıyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN FARKLI OLUYOR?

Barajların en derin noktasında kalan ve teknik nedenlerle kullanılamayan su ölü hacim olarak biliniyor. Toplam doluluk bu kısmı da sayarken aktif doluluk yalnızca şebekeye gerçekten verilebilecek su oranını kapsıyor. İSKİ su yönetimi kararlarını aktif doluluk üzerinden veriyor.

İSTANBUL YAZ BOYUNCA NE KADAR SU TÜKETİYOR?

İstanbul yılda 1,1-1,2 milyar metreküp, yaz boyunca ise günlük ortalama 3,4-3,5 milyon metreküp su kullanıyor. Barajların toplam kapasitesi 868 milyon metreküp olduğundan tamamen dolu olsalar bile İstanbul'a ancak 8-10 ay yetecek su tutulabiliyor. Bu açığı yıllık 575 milyon metreküp kapasiteli Melen Regülatörü ve Yeşilçay kapatıyor. İstanbul'un su güvenliği bu dış kaynakların kesintisiz çalışmasına bağlı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI DÜŞÜNCE İSTANBUL'DA NELER YAŞANABİLİR?

Baraj doluluk oranı kritik seviyelere düştükçe önce şebekedeki su baskısı zayıflıyor ve yüksek katlara su çıkmakta güçlük yaşanıyor. Ardından belirli saatlerde veya bölgelerde dönüşümlü kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. 2025 Aralık ayında İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 17'ye indiğinde İstanbul bu senaryonun tam eşiğindeydi ve su kesintisi tartışmaları haftalarca gündemden düşmemişti.

İSTANBUL BARAJLARI NE AMAÇLA ÇALIŞIYOR?

İstanbul'da on barajın neredeyse tamamı içme ve kullanma suyu üretimine ayrılmış durumda. Tarımsal sulama veya enerji üretim payı yok denecek kadar az. Barajlardan çekilen su İSKİ arıtma tesislerinde işlenip şebekeye veriliyor.