Ankara barajlarında 34 yılın tarihi rekoru kırıldı: 1992'den beri böylesi görülmedi!

Ankara barajlarına bu yıl akan su miktarı tarihi bir rekora ulaştı. ASKİ'nin yıllara göre barajlara gelen su grafiğine göre 2026'nın ilk beş buçuk ayında toplam 699 milyon metreküp su girişi kaydedildi. Bu rakam, 1992'den bu yana tutulan kayıtlardaki en yüksek değer oldu. Önceki rekor 2023'te 661 milyon metreküple kırılmıştı, bu yıl o seviye de geride kaldı.

2025'te yılın tamamında barajlara gelen su yalnızca 182 milyon metreküptü ve Ankara o yılı ağır bir su kriziyle geçirmişti. Bu yıl henüz haziran başında bile geçen yılın yıllık toplamının 3,8 katına ulaşıldı.

Toplam doluluk yüzde 49,22, aktif doluluk ise yüzde 43,31 seviyesinde seyretti, gelen su miktarı ile tüketim oranı birbirini dengeledi. Şehre günlük verilen su 1 milyon 473 bin metreküpe çıkarken, barajlara gelen su 1 milyon 739 bin metreküp olarak kaydedildi.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (9 HAZİRAN 2026)

Çamlıdere Barajı: %43,85

%43,85 Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %84,62

%84,62 Eğrekkaya Barajı: %81,60

%81,60 Kavşakkaya Barajı: %71,79

%71,79 Çubuk 2 Barajı: %70,56

%70,56 Kurtboğazı Barajı: %34,36

%34,36 Peçenek Barajı: %27,48

%27,48 Türkşerefli Barajı: %10,14

REKOR SU GİRİŞİKAYDEDİLDİ, DOLULUK ORANI İSE SABİT KALDI

Ankara barajlarına 34 yılın en fazla suyu gelmiş olmasına rağmen toplam doluluk hala yüzde 49,22'de ve hedef olan yüzde 50 bir türlü geçilemiyor. Bunun sebebi ise yükselen günlük su tüketimi.

Haziran sıcaklarıyla birlikte şehre verilen su 1,47 milyon metreküpe çıktı. Sadece bir ay önce bu rakam 1,23 milyon metreküptü. Tüketim arttıkça barajlara gelen su sürekli şebekeye verildiği için stoğa dönüşemiyor ve doluluk yerinde sayıyor.

Çamlıdere yüzde 43,85 ile yavaş da olsa yükselmeye devam ediyor. Barajda 485,9 milyon metreküp su bulunuyor. Çamlıdere'den günlük 866 bin, Kurtboğazı'ndan 478 bin metreküp su çekiliyor.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise564 milyon metreküp. Günlük 1,47 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde Ankara'nın yaklaşık 384 günlük su rezervi olduğu görülüyor. . Başkent yazı geçen yıla göre çok daha güvenli bir konumda geçiriyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara 2025 yılında barajlara yalnızca 182 milyon metreküp su gelmesiyle tarihinin en ağır kuraklık dönemlerinden birini yaşadı ve Aralık'ta aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar geriledi. Bu yıl barajlara 699 milyon metreküp su girmesiyle tablo tamamen değişti. Yine de doluluk oranları Ankaralıların su güvenliğini doğrudan etkilediğinden günlük takibi sürdürülüyor.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Baraj doluluk oranları barajda biriken suyun barajın taşıyabileceği maksimum miktara bölünmesiyle yüzde cinsinden hesaplanıyor. Yağışlar ve kar erimeleri oranı artırırken kentsel tüketim ve buharlaşma ise doluluk oranını düşürüyor. ASKİ bu veriyi her gün güncelleyerek açıklıyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajların tabanında teknik nedenlerle çekilemeyen bir su katmanı bulunuyor, buna ölü hacim deniyor. Toplam doluluk ölü hacmi de kapsarken aktif doluluk yalnızca gerçekten şebekeye verilebilecek suyu gösteriyor. Bugün toplam doluluk yüzde 49,22, aktif doluluk yüzde 43,31, aradaki fark ölü hacimden kaynaklanıyor.

ANKARA İÇİN BARAJLARDA GÜVENLİ DOLULUK ORANI NE KADARDIR?

Toplam dolulukta yüzde 30'un altı kriz bölgesi, aktif dolulukta yüzde 20'nin altı alarm noktası olarak tanımlanıyor. Yaz öncesi Ankara'da hedef su oranı toplam yüzde 40-50 bandında bulunuyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık ihtiyacının yaklaşık üç katı olduğundan düşük yüzdeler bile büyük miktarlarda suya karşılık gelebiliyor, ancak barajların yeterliliğinde belirleyici olan oran aktif suyun günlük tüketime oranıdır.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA ANKARA'DA NE YAŞANABİLİR?

Barajlarda su seviyeleri tehlikeli seviyelere düştüğünde önce şebekedeki basınç düşüyor ve yüksek katlara su ulaşamıyor. Ardından dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. 2025 Aralık ayında Ankara barajlarında aktif doluluk yüzde 1,60'a geldiğinde şehir fiilen susuz kalmanın eşiğindeydi ve yaygın su sıkıntısı yaşanmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara'ya su vere dokuz barajın büyük çoğunluğu içme ve kullanma suyu üretiyor. Tek istisna olan Kesikköprü Barajı hem su hem de hidroelektrik santraliyle yıllık ~250 GWh elektrik sağlıyor. Çamlıdere'den çekilen su 47 km'lik boru hattıyla İvedik İSAT'a, Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisine ulaşıyor.